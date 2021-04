Cyberangriff auf Natans : Iran macht Israel für Angriff auf Atomanlage verantwortlich

Teheran/Jerusalem Am Anfang war es nur ein „Zwischenfall“, mittlerweile spricht Teheran von „Terror“: Kurz vor der Fortsetzung der Atomverhandlungen in Wien gab es einen Cyberangriff auf die iranische Atomanlage Natans.

„Die Zionisten (Israelis) wollen mit diesen Terroroperationen die nuklearen Errungenschaften des Irans und die Atomverhandlungen (in Wien) sabotieren“, sagte Sarif am Montag im Parlament. Beides werde aber nicht passieren. „Unsere Rache ist, dass wir in beiden Bereichen erfolgreich weitermachen werden“, so der iranische Chefdiplomat laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.