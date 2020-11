Tötung eines Atomphysikers : Iran: Diplomatie nicht wegen Anschlags opfern

Teheran Der tödliche Anschlag auf einen Atomexperten nahe Teheran hat für eine erneute Eskalation im Nahen Osten gesorgt. Der Iran sendet jedoch Signale, dass diplomatische Kanäle offen bleiben sollen.

Fachrisadeh wurde am Freitag in einem Vorort der Hauptstadt Teherans getötet. Der Iran beschuldigte umgehend „hiesige Söldner“ der USA und Israels - bislang hat sich jedoch niemand offiziell zu dem Anschlag bekannt. Das Ziel von US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sei, eine militärische Konfrontation mit dem Iran vor dem Ende von Trumps Amtszeit am 20. Januar zu provozieren. Ein weiteres Ziel sei eine eventuelle Annäherung an die neue US-Regierung unter Joe Biden zu blockieren oder zumindest zu erschweren, so die Einschätzungen in Teheran.