USA : Inzwischen 53 Todesopfer bei Migranten-Tragödie in Texas

Washington Glühende Hitze, keine Klimaanlage oder Wasser: Dutzende Menschen, die sich in den USA ein besseres Leben erhofften, fanden nur wenige Kilometer hinter der Grenze in einem Anhänger einen grausamen Tod.

Nach Polizeiangaben hatte ein Arbeiter die Leichen in dem Lastwagen am Montagabend (Ortszeit) am Rande der texanischen Stadt San Antonio entdeckt, nachdem er einen Hilferuf aus dem Anhänger gehört hatte. Mindestens 16 Überlebende seien dehydriert und erschöpft wegen der Hitze in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Anhänger, der in glühender Hitze stand, gab es nach Angaben der Feuerwehr offenbar weder eine funktionierende Klimaanlage noch Wasser. Die Opfer wurden mutmaßlich in die USA geschleust. San Antonio liegt nur 250 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt.