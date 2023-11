Gaza-Krieg Intensive Gespräche über Verlängerung von Feuerpause

Kurz vor Ablauf der Feuerpause im Gaza-Krieg hat es am Mittwoch intensive Verhandlungen über eine Verlängerung gegeben. US-Außenminister Antony Blinken sagte zu, „alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Pause zu verlängern“. Die islamistische Hamas arbeitet laut eigenen Angaben hart an einer möglichen Verlängerung, wie ein Sprecher dem Nachrichtensender Al-Dschasira sagte. Am Mittwochabend sollen erneut 10 israelische Geiseln von der Hamas freigelassen werden, für die im Gegenzug 30 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen.