Verteidigung Indopazifik: USA und Partner treiben U-Boot-Deal voran

Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, betonte, das Bündnis sende keine Botschaft an ein einzelnes Land aus. Es sei vielmehr eine positive Botschaft an alle Länder in der Region und der Welt. Die Verkündung der Pläne komme nicht aus dem Nichts, sondern sei über 18 Monate vorbereitet worden. „Wir haben uns in der Tat eng mit Verbündeten, Partnern und Ländern im gesamten indopazifischen Raum beraten“, sagte er, „und wir haben direkt mit China gesprochen, um ihnen zu erklären, was Aukus ist und was es nicht ist.“