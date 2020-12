Massenimpfung in Großbritannien gestartet : „Der Anfang vom Ende der Pandemie“

London/Coventry Als erstes westliches Land hat Großbritannien eine großangelegte Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Die erste Dosis erhielt die 90-jährige Margaret Keenan.

Am Dienstag begann das Vereinigte Königreich in rund 70 Krankenhäusern mit flächendeckenden Impfungen, nachdem das Vakzin in der vergangenen Woche auf der Insel zugelassen worden war. Keenan, die ursprünglich aus dem nordirischen Enniskillen stammt, aber seit sechs Jahrzehnten im englischen Coventry wohnt, meinte, sie fühle sich „so privilegiert“, die Erste zu sein. Gekleidet in ein weihnachtliches blaues T-Shirt mit aufgedrucktem Pinguin und der Aufschrift „Merry Christmas“ ziert sie durch den kurzen Piks in ihren linken Arm nicht nur alle Titelseiten – sie ging als Gesicht des Kampfs gegen das Coronavirus auch in die Geschichte ein. Nächste Woche wird die vierfache Großmutter 91 Jahre alt, die Impfung sei „das beste verfrühte Geburtstagsgeschenk“, das sie sich hätte wünschen können, sagte sie bescheiden. Gleichzeitig rief sie ihre Landsleute dazu auf, sich ebenfalls impfen zu lassen. „Wenn ich es mit 90 kann, können Sie es auch.“ Kommentatoren auf allen Kanälen wurden vom Enthusiasmus des Klinikpersonals und der Seniorin angesteckt. Dieser Moment könnte „den Anfang vom Ende dieser Pandemie“ markieren, so die Hoffnung. Der britische Premierminister Boris Johnson nannte den Start des Massenimpfprogramms einen „riesigen Schritt vorwärts“. Er sei „sehr stolz auf die Wissenschaftler, die den Impfstoff entwickelt haben, auf die Bürger, die an den Versuchen teilgenommen haben, und auf den (nationalen Gesundheitsdienst) NHS, der unermüdlich die Auslieferung vorbereitet hat“. Er warnte die Öffentlichkeit jedoch davor, im Kampf gegen Corona nun nachlässig zu werden. „Wir werden das gemeinsam besiegen.“ In Anlehnung an den „D-Day“ – die Landung der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich am 6. Juni 1944 – sprachen zahlreiche Politiker wie Gesundheitsminister Matt Hancock in den vergangenen Tagen vom „V-Day“. Das „V“ steht für „vaccination“ (Impfung). Hancock immerhin schien überwältigt von der Bedeutung dieses Dienstags. Das ging so weit, dass sich der wegen seines Handlings der Pandemie stark kritisierte Minister während eines Interviews vor laufender Kamera die Tränen aus den Augen wischte. „Es war ein hartes Jahr für so viele Menschen.“