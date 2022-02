Corona-Pandemie : Impfpflicht in Österreich nun in Kraft

Impfpflicht in Österreich nun in Kraft

In Österreich gilt jetzt die Impfpflicht. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wien In Deutschland wird noch intensiv über die Corona-Impfpflicht diskutiert. Österreich hat diese nun eingeführt.

In Österreich gilt seit Samstag eine allgemeine Corona-Impfpflicht gegen das Coronavirus. Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt trat die Regelung - eine der strengsten in Europa - nun in Kraft.