Weitere Zeugen vorgeladen : Impeachment-Ermittlungen in heißer Phase

Washington Bei den Ermittlungen gegen Donald Trump im US-Repräsentantenhaus geht es Schlag auf Schlag. Die Demokraten spüren Rückenwind. Ihre Präsidentschaftsbewerber sind sich einig: Trump muss weg. Doch der Präsident sieht sich auf der sicheren Seite.

Das Thema bestimmte auch eine TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber am Mittwochabend. Senator Bernie Sanders nannte Trump in der Debatte einen pathologischen Lügner und den wohl korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte der USA. Joe Biden erklärte, Trump habe unbedingt verhindern wollen, dass er Präsidentschaftskandidat werde. Trump habe dafür auch Militärhilfe an die Ukraine aufgehalten und so den Tod von Menschen im Ukrainekonflikt in Kauf genommen.

Am Donnerstag sollte Fiona Hill aussagen, die frühere Chefin der Russland- und Europaabteilung des Sicherheitsrats. Dabei dürfte es um die Rolle Giulianis gehen, dem eine parallele Ukraine-Politik am Außenministerium vorbei vorgeworfen wird. Außerdem wird David Holmes gehört. Der Diplomat hat hinter verschlossenen Türen ausgesagt, dass er in Kiew am 26. Juli Sondlands Telefonat mit Trump mitgehört habe. Trump habe in dem Telefonat gefragt, ob Selenskyj Ermittlungen wegen Biden in die Wege leiten werde. Sondland habe geantwortet: Selenskyj werde alles tun, „um was Sie ihn bitten“.