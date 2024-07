Nahost Huthi-Drohne trifft Tel Aviv - ein Toter und Verletzte

Der Ort der Explosion hätte kaum zentraler sein können, es ist das historische Zentrum der Metropole am Mittelmeer. Die Sandstrände sind weltberühmt und ein Mittelpunkt des städtischen Lebens. An der Strandpromenade liegen viele internationale Hotels, in denen seit Kriegsbeginn auch Menschen aus Nordisrael untergebracht sind, die wegen des Raketenbeschusses durch die Hisbollah-Miliz im Libanon evakuiert werden mussten.