Demonstration : Hunderttausende Katalanen fordern Unabhängigkeit von Spanien

Barcelona Sie wollen die Unabhängigkeit und Abspaltung ihrer Region von Spanien: In Barcelona haben laut Veranstalterangaben rund 400.000 Menschen für ein eigenständiges Katalonien demonstriert.

Wenige Tage vor Gesprächen zwischen Spaniens Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung haben am Samstag Zehntausende in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert.

Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung Katalanische Nationalversammlung (ANC), die wie jedes Jahr am katalanischen Nationalfeiertag Diada zu dem Marsch durch Barcelona aufgerufen hatte, beteiligten sich etwa 400.000 Menschen. Die Polizei schätzte die Zahl hingegen nur auf 108.000, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete. Das waren deutlich weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, als zum Teil mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Sprecher der Separatisten bekräftigen am Samstag ihre Forderung nach Selbstbestimmung. Sie wollen die Unabhängigkeit und Abspaltung ihrer Region von Spanien. Die Zentralregierung will höchstens mehr Autonomie zugestehen. Dass Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez einem Referendum über die Unabhängigkeit zustimmt, gilt als höchst unwahrscheinlich. Zudem erlaubt die spanische Verfassung eine solche Volksbefragung nicht. Die Bevölkerung Kataloniens ist gespalten. In etwa die Hälfte will Umfragen zufolge die Unabhängigkeit, die andere nicht.