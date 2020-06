Kreativen Protestaktion : Hunderte Schuhe: Dänen protestieren für mehr Klimaschutz

Kopenhagen Mit einer kreativen Protestaktion und dem Einsatz ihres Schuhwerks haben dänische Studenten ihre Regierung zu einem stärkeren Einsatz für das Klima aufgefordert.

Vor dem Parlament in Kopenhagen stellten sie am Freitag Hunderte alte Schuhe in Reih und Glied auf, um auf ihren Aufruf nach mehr Klimaschutz aufmerksam zu machen. Bis in die Mittagsstunden kamen so am ersten Jahrestag der dänischen Parlamentswahl etwa 400 Paar Schuhe zusammen. Ähnliche Aktionen sollte es zeitgleich auch in Aarhus und Aalborg geben. Im Anschluss sollten die Schuhe ans Rote Kreuz gespendet werden.