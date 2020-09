Auflehnung gegen Lukaschenko : Hunderte Festnahmen bei Protesten in Belarus

Hunderte Festnahmen bei Protesten in Belarus

Unterstützer der belarussischen Opposition laufen in Richtung Palast der Unabhängigkeit. Foto: -/AP Photo/TUT.by/dpa

Minsk Belarus kommt auch vier Wochen nach der Präsidentenwahl nicht zur Ruhe. Bei einem Massenprotest am Sonntag gab es zahlreiche Festnahmen. Trotzdem bringt Demokratiebewegung weiter die Menschen auf die Straße.

Bei den Massenprotesten am Wochenende in Belarus (Weißrussland) gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Behördenangaben mehr als 600 Menschen festgenommen worden.

Rund 360 Demonstranten seien noch in Gewahrsam, teilte das Innenministerium in Minsk im Nachrichtenkanal Telegram mit. Das Menschenrechtszentrum Wesna hatte bereits am Sonntagabend von mehr als 200 Festnahmen gesprochen, über die die Aktivisten informiert wurden.