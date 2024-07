US-Wahlkampf Hulk Hogan heizt Publikum bei Republikaner-Parteitag an

Der Ex-Wrestler Hulk Hogan hat am letzten Abend des Parteitags der Republikaner für tosenden Jubel im Saal gesorgt. „Donald Trump ist der stärkste von allen“, heizte er die Menge in Milwaukee an, nachdem er sich zunächst sein Jackett ausgezogen und dann sein mit einer US-Flagge bedrucktes schwarzes T-Shirt vom Leib gerissen hatte - darunter trug er ein ärmelloses, knallrotes Shirt, auf dem „Trump - Vance 2024“ stand. J.D. Vance ist Trumps Vizepräsidentschaftskandidat.