Ukraine-Krieg : HRW: Kramatorsk-Anschlag war mutmaßliches Kriegsverbrechen

Gedenken: Blumen und Spielzeuge liegen nach dem Raketeneinschag im April 2022 am Bahnhof in Kramatorsk. Foto: Andriy Andriyenko/AP/dpa/Archiv

Kramatorsk- Mindestens 58 Menschen wurden getötet, als eine Rakete auf einem Bahnhof im April 2022 in Kramatorsk einschlug. Human Rights Watch hat Hintergründe zu dem Vorfall gesammelt - und einen Verdacht bestätigt.

Russland habe mit Streumunition Dutzende Menschen, die vor den Kämpfen in der Region fliehen wollten, getötet und damit gegen das Kriegsrecht verstoßen, teilte HRW heute in Kiew mit. „Der Angriff stellt ein mutmaßliches Kriegsverbrechen dar“, hieß es in der Mitteilung zu der veröffentlichten großen Studie zu dem Fall. Russland bestreitet, die Rakete am 8. April abgefeuert zu haben.