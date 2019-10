Eskalation bei Protesten : Hongkong plant Vermummungsverbot - Streit um Notstandsgesetz

Seit mehr als vier Monaten demonstrieren die Hongkonger gegen ihre eigene Regierung, die kommunistische Führung in Peking und ihren wachsenden Einfluss auf die chinesische Sonderverwaltungsregion. Foto: Kin Cheung/AP/dpa.

Hongkong Nach einer Eskalation bei den Protesten in Hongkong plant die Regierung ein Vermummungsverbot.

In einer höchst umstrittenen Verschärfung ihres Vorgehens gegen die Demonstrationen könnte Regierungschefin Carrie Lam dafür ein altes Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit bemühen, wie die Zeitung „South China Morning Post“ und der Fernsehsender TVB berichteten. Der Schritt werde demnach schon am Freitag auf einer Kabinettssitzung erwartet.

Der oppositionelle Abgeordnete Ted Hui bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, dass die Regierungschefin ein Verbot von Gesichtsmasken bei öffentliche Versammlungen durchsetzen wolle. Nach seiner Einschätzung wird ein entsprechendes Gesetz dem Legislativrat zur Annahme vorgelegt.

Nur wenige Stunden nach den Berichten über das geplante Vermummungsverbot kam es in der chinesischen Sonderverwaltungszone erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten, Bürgern und der Polizei. Die Festnahme eines jungen Demonstranten ließ die Lage eskalieren. Menschen beschimpften Polizisten für ihre „beschämenden“ Taten. Die Beamten versuchten vergebens, die Menge mit Pfefferspray zurückzudrängen.

Demonstranten in Hongkong tragen Masken und vielfach auch dicht schließende Brillen, um sich vor Tränengas oder Pfefferspray zu schützen. Außerdem wollen sie verhindern, dass die Polizei sie identifiziert - beispielsweise mit einer Software für Gesichtserkennung. Wie das Vermummungsverbot in der Praxis durchgesetzt wird oder welche Strafen geplant sind, muss sich zeigen. Auch stellt sich die Frage, was mit Journalisten passiert, die über Demonstrationen berichten und sich auch mit Gesichtsmasken gegen Tränengas schützen.