In Emilia-Romagna höher als in Kalabrien : Hohe Beteiligung bei Regionalwahl in Italien

Rom Bei der Regionalwahl in der italienischen Region Emilia-Romagna hat sich am Sonntag eine hohe Beteiligung abgezeichnet. Sie lag am Mittag nach vorläufigen Angaben bei fast 24 Prozent – mehr als doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl.

