Holocaust-Überlebender : „Hitlerjunge Salomon“: Sally Perel gestorben

Tel Aviv Er war „Hitlerjunge Salomon“: Der Jude Sally Perel überlebte die Nationalsozialisten und den Holocaust, indem er sich als Volksdeutscher ausgab.

Der Holocaust-Überlebende Sally Perel - bekannt als „Hitlerjunge Salomon“ - ist tot. Der Israeli starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem mitteilte.