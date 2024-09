Nahost Hisbollah-Chef Nasrallah bei Angriff getötet

Nachdem die Hisbollah den Tod Nasrallahs bestätigt hatte, waren in der libanesischen Hauptstadt Beirut Schüsse in die Luft zu hören. Besonders in den vor der Hisbollah kontrollierten Vororten Beiruts fielen Augenzeugen zufolge zahlreiche Schüsse. Anhänger der Schiitenmiliz fuhren in Autos und auf Rollern mit Hisbollah-Flaggen durch die Stadt.