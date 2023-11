Diplomat Henry Kissinger ist tot - Würdigungen aus aller Welt

Heinz Alfred Kissinger war 15 Jahre alt, als seine jüdischen Eltern mit ihm nach New York flüchteten. Sein Aufstieg erinnert an die Idee des amerikanischen Traums: Nach Schule und Militär studierte er in Harvard; später lehrte er dort. 1969 berief ihn der damalige Präsident Richard Nixon zum Sicherheitsberater, später zum Außenminister. In Sachen Außenpolitik war er der einflussreichste Politiker in Washington.