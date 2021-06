Anschlag : Helikopter von Kolumbiens Präsidenten Duque beschossen

Cúcuta Der Helikopter vom Typ Blackhawk mit drei Kabinettsmitgliedern an Bord wird im Landeanflug im Osten von Kolumbien von mindestes sechs Kugeln getroffen. Präsident Duque bläst zur Jagd auf die Täter.

Beim Anflug auf die Stadt Cúcuta im Osten von Kolumbien ist der Hubschrauber von Präsident Iván Duque unter Beschuss genommen worden. „Der Helikopter, in dem wir flogen, wurde Ziel eines Anschlags“, sagte der Staatschef nach der Landung in Cúcuta.

Duque war gemeinsam mit Verteidigungsminister Diego Molano und Innenminister Daniel Palacios auf dem Weg von der Ortschaft Sardinata im Department Norte de Santander in die Stadt Cúcuta an der Grenze zu Venezuela, als der Hubschrauber von den Schüssen getroffen wurde. Alle blieben den ersten Angaben zufolge unverletzt.

In einem Video des Fernsehsender RCN waren sechs Einschusslöcher an dem Hubschrauber zu sehen. Die Maschine vom Typ Blackhawk wurde demnach am Rumpf, am Rotor und am Heck getroffen. „Die Feiglinge, die den Präsidenten und das Regierungsteam angegriffen haben, sollten Angst bekommen“, schrieb Verteidigungsminister Molano auf Twitter. „Entschlossen werden wir jene zur Strecke bringen, die versuchen, das Land zu destabilisieren. Unsere Institutionen sind über jede Bedrohung erhaben.“