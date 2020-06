Coronavirus : Helfer: Millionen Kinder in Afghanistan benötigen Hilfe

Helfer: Millionen Kinder in Afghanistan benötigen Hilfe

Ein kleiner Junge mit einem Welpen in einem Lager für Binnenvertriebene in Kabul. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa

Kabul Die Hilfsorganisation Save the Children bittet um humanitäre Hilfe für Afghanistan. In Folge der Corona-Pandemie sollen mehr als acht Millionen Kinder auf Hilfe angewiesen sein.

