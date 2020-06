„Ich hatte Riesenangst“ : Hausarrest gegen in Türkei angeklagte Kölnerin aufgehoben

Hausarrest gegen in Türkei angeklagte Kölnerin aufgehoben

Muss keine Fußfessel mehr tragen: Die seit mehr als einem Jahr in der Türkei festgehaltene Kölnerin Gönül Örs. Foto: Linda Say/dpa

Istanbul Sechs Monate lang saß die Kölnerin Gönül Örs in der Türkei wegen Terrorvorwürfen im Hausarrest. Nun wurde die Maßnahme aufgehoben und sie darf die Fußfessel ablegen. Zurück in ihre Heimatstadt darf Örs aber erst mal nicht.

Ein Gericht in der türkischen Metropole Istanbul hat den Hausarrest gegen die wegen Terrorvorwürfen angeklagte Kölnerin Gönül Örs aufgehoben.

Sie dürfe jedoch das Land nicht verlassen, weil die Ausreisesperre bestehen bleibe, sagte ihre Anwältin Ayse Celik der Deutschen Presse-Agentur am Istanbuler Gericht Caglayan. Eine Fußfessel müsse ihre Mandantin nicht mehr tragen.

Der Prozess gegen Örs geht jedoch weiter und wird am 1. Oktober fortgesetzt. Örs zeigte sich nach der Verhandlung erleichtert: „Ich bin froh“, sagte sie. „Ich hatte Riesenangst, aber es ist ok, ich bin damit zufrieden erst mal.“

Am Dienstag wurde in seiner Abwesenheit auch der Prozess gegen den wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagten Kölner Adil Demirci fortgesetzt. Die Verhandlung wurde nach Angaben seines Anwalts auf den 11. November vertagt.