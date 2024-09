Terror Harris und Trump gedenken der Terroropfer vom 11. September

Millionen US-Bürger haben der beispiellosen Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington gedacht. 23 Jahre nach den Angriffen mit Flugzeugen auf das World Trade Center in der US-Ostküstenmetropole sowie das Pentagon in der amerikanischen Hauptstadt kamen Überlebende und Angehörige der knapp 3.000 Todesopfer am Mittwoch am sogenannten Ground Zero in Manhattan zusammen. Dort trafen auch die beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris nur wenige Stunden nach ihrem ersten TV-Duell erneut aufeinander.