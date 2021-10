USA : Harris nach Äußerung einer Studentin zu Israel in der Kritik

Harris nach Äußerung einer Studentin zu Israel in der Kritik

Kamala Harris (r) bei ihrem Besuch an der George Mason University im Bundesstaat Virginia. Die US-Vizepräsidentin ist wegen ihrer Reaktion auf die Äußerungen einer Studentin zu Israel unter Druck geraten. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Washington Hätte US-Vize Kamala Harris die Israel-Äußerung einer Studentin schärfer zurückweisen müssen? Nach öffentlicher Kritik kontaktiert das Büro von Harris jüdische Organisationen, um die Wellen zu glätten.

In diesem Zusammenhang sprach eine Studentin über pro-palästinensische Demos und sagte: „Aber erst vor ein paar Tagen wurden Gelder bewilligt, um Israel weiterhin zu unterstützen, was mir im Herzen weh tut, denn es ist ein ethnischer Völkermord und Vertreibung.“ Mit Blick auf die finanzielle Unterstützung der USA sagte sie weiter, dass in Amerika Geld für medizinische Versorgung oder bezahlbaren Wohnraum Geld fehle.