US-Wahlkampf Harris hält erste Wahlkampfrede im Swing State Wisconsin

Biden hatte am Sonntag seinen Rückzug aus dem US-Wahlkampf per Brief angekündigt und seine Vize Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Der Demokrat hatte wegen einer Coronainfektion fast eine Woche in Isolation in seinem Privathaus in Rehoboth Beach in Delaware verbracht. Am Dienstag kehrte er nach Washington zurück. Sein Arzt teilte mit, die Symptome des 81-Jährigen seien vollständig abgeklungen. Biden will sich am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation zu seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen äußern.