Mord an Präsident Moïse : Haiti nimmt Verdächtige in Taiwans Botschaft fest

Taipeh Taiwans Vertretung hatte die Aktion gebilligt, bei der elf Personen in Gewahrsam genommen wurden. In die Ermordung von Haitis Präsident Moïse sollen zudem mehrere Kolumbianer und zwei US-Bürger verwickelt sein.

Nach der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moïse ist die haitianische Polizei in die Botschaft Taiwans in Port-au-Prince eingedrungen und hat dort elf Tatverdächtige festgenommen.

In Haiti war der 53 Jahre alte Staatschef Moïse in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde schwer verletzt und zur Behandlung in die US-Stadt Miami gebracht. Die Zeitung „Le Nouvelliste“ berichtete, Moïses Leichnam habe zwölf Einschusslöcher, zum Teil von großkalibrigen Waffen.