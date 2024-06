Gaza-Krieg Guterres warnt vor Katastrophe in Nahost

In der Erklärung des Roten Kreuzes wurde nicht gesagt, wer dafür verantwortlich war. Geschosse „schweren Kalibers“ seien nur wenige Meter vom Büro des IKRK und seiner Unterkunft in Al-Mawasi entfernt eingeschlagen. Das Bürogebäude, das „von Hunderten von in Zelten lebenden Vertriebenen umgeben“ sei, sei beschädigt worden.