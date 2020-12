EU-Gipfel : Große Ziele, kleine Erfolge

Info

Für mehr Klimaschutz haben am Freitag wieder Menschen in aller Welt online und je nach Corona-Lage teils auch auf den Straßen demonstriert. Fridays for Future hatte dazu aufgerufen. Laut der Klimabewegung waren knapp 2500 Aktionen rund um den Globus geplant gewesen. Auch in Saarbrücken gab es eine Kundgebung. Am Samstag jährt sich die Einigung der UN-Klimakonferenz in Paris auf das Weltklimaabkommen zum fünften Mal. An dem Tag sollen bei einem eintägigen, virtuellen UN-Gipfel viele Staaten ihre Fortschritte und Pläne im Klimaschutz darstellen. Fridays for Future Deutschland beklagte, dass fünf Jahre nach der Einigung in Paris klar sei, dass es ein langer Weg sei, bis auf Worten Taten folgten.