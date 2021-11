Klima : Gretas des Südens: Aktivistinnen an der Front der Klimakrise

Glasgow An den Schalthebeln der Welt dominieren betagtere Männer. Im Kampf gegen die Klimakatastrophe sind es vor allem junge Frauen, die Massen mobilisieren und die Hebel umlegen wollen.

Taifune und Sturmfluten gehören zu Mitzi Jonelle Tans Leben wie für andere der Nieselregen im November. „Ich bin damit aufgewachsen, die Klimakrise zu sehen“, erzählt die 24-Jährige in Glasgow im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Oft habe ihre Familie nachts Radio gehört, um nicht zu verpassen, sich wegen Überflutungen in Sicherheit bringen zu müssen. Vor vier Jahren entschloss sie sich, gegen die Zerstörung des Planeten ins Feld zu ziehen - doch das ist auf den Philippinen unter dem Regiment von Präsident Rodrigo Duterte eine gefährliche Angelegenheit.

Auf den letzten Metern der Weltklimakonferenz klingt Vanessa Nakate in Glasgow nicht mehr sehr hoffnungsvoll: „Wir ertrinken in Versprechen.“ Gleichzeitig würden die Emissionen auch in diesem Jahr weiterhin steigen. Das sei der Grund, warum „Millionen von Aktivisten nicht den Erfolg sehen, dem in diesen Hallen hier applaudiert wird“. Fast flehend richtet sich die 24-Jährige an die Delegierten: „Ich bitte euch, uns das Gegenteil zu beweisen.“