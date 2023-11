Klima Greta Thunberg plädiert vor Gericht in London auf unschuldig

Thunberg war zuletzt auch wegen ihrer Position im Nahostkonflikt in die Diskussion geraten. Am Mittwoch trug die 20-Jährige anders als weitere Angeklagte und Unterstützerinnen kein Palästinensertuch um den Hals. Bei einer Klimademonstration von Fridays for Future in Amsterdam hatte sie sich mit einem Palästinensertuch gezeigt und betont, die Klimabewegung müsse die Stimmen der Unterdrückten unterstützen. Der deutsche Ableger von Fridays for Future hat sich inzwischen von ihr distanziert. Auf die Frage eines Reporters in London, ob sie ihrer Sache durch die Unterstützung für Palästina geschadet habe, antwortete sie nicht.