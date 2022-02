USA : Gremium zur Kapitol-Attacke lädt Trumps Ex-Berater vor

Washington Welche Informationen hat Peter Navarro zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021? Der einst ranghohe Berater von Ex-Präsident Donald Trump soll vor dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen.

Trumps einstiger Handelsberater soll dem Gremium des Repräsentantenhauses innerhalb von zwei Wochen bestimmte Dokumente übermitteln und den Abgeordneten dann am 2. März Rede und Antwort stehen, wie es in einem Schreiben an Navarro hieß. Der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson erklärte, Navarro habe Informationen, die relevant seien für die Aufarbeitung des Angriffs auf das Kapitol und hinsichtlich Trumps Bemühungen, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu kippen.