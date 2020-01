„Er wusste genau, was vorging“ : Giuliani-Verbündeter belastet Trump in Ukraine-Affäre

Giuliani-Verbündeter belastet Trump in Ukraine-Affäre

„Er wusste genau, was vorging“

Washington Wochenlang haben die Demokraten die Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump hinausgezögert. Nun geht es plötzlich Schlag auf Schlag - und das historische Verfahren nimmt seinen Lauf.

Ein Geschäftspartner von Rudy Giuliani, dem persönlichen Anwalt des US-Präsidenten, hat Donald Trump in der Ukraine-Affäre mit neuen Aussagen belastet. Der Präsident habe „exakt“ über seine Aktivitäten in der Ukraine Bescheid gewusst, sagte Lev Parnas dem US-Sender MSNBC.

Der Geschäftsmann soll bei Giulianis Bemühungen, in der Ukraine belastendes Material zu Trumps politischem Rivalen Joe Biden zu finden, eine zentrale Rolle gespielt haben. „Präsident Trump wusste genau, was vorging“, sagte Parnas in dem Interview. „Ich hätte nichts ohne die Zustimmung von Rudy Giuliani oder dem Präsidenten getan“, sagte er weiter.