Proteste gegen Ausgangssperre : Die Niederlande versinken in Gewalt

Den Haag Geplünderte Läden, ausgebrannte Autos: Städte sehen aus wie Kriegsgebiete. Rechte Politiker schüren wegen der Corona-Ausgangssperre die Wut im Volk.

Es ist eine Schneise der Verwüstung, die die Chaoten seit Tagen in den niederländischen Städten hinterlassen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Geleen, Haarlem – überall brennen seit dem Wochenende in den Abendstunden Autos, Polizeifahrzeuge und Fahrräder. Im Bahnhof von Eindhoven und an vielen großen öffentlichen Plätzen wurden Geschäfte geplündert und zerstört. „Das hat nichts mit Protesten zu tun, sondern ist kriminelle Gewalt“, zeigte sich Ministerpräsident Mark Rutte bereits am Montag zutiefst betroffen von der Eskalation, die nach der Verschärfung der Corona-Beschränkungen in dem Oranje-Staat mit gut 16 Millionen Einwohnern ausgebrochen war. Bisher konnte nicht einmal die deutlich verstärkte Polizeipräsenz den Mob auf der Straße aufhalten. Inzwischen wird offen über einen Einsatz des Militärs diskutiert. „Wir schlittern in einen Bürgerkrieg“, befürchtete der Bürgermeister von Eindhoven, John Jorritsma, am Montag.