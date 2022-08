Ukraine-Krieg : Getreide-Frachter darf weiterfahren - Inspektion beendet

Vertreter der Ukraine, Russland, der Türkei und der Vereinten Nationen treffen zur Inspektion am Frachtschiff Razoni ein. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Istanbul Der Getreide-Frachter „Razoni“ aus der Ukraine darf seine Reise nach Tripoli fortsetzen. Zuvor würde das Schiff in Istanbul durch internationale Kontrolleure inspiziert.

Der erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat nach einer Inspektion in Istanbul die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Internationale Kontrolleure hätten ihre Inspektion beendet, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Das Schiff werde in Kürze die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus passieren.