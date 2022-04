Krieg in der Ukraine : Gesunkenes Kriegsschiff - Moskau zeigt Video von Matrosen

Krieg in der Ukraine

Der russische Lenkwaffenkreuzer «Moskwa» war am Mittwoch gesunken. Foto: picture alliance / dpa

Moskau Der Stolz der russischen Schwarzmeerflotte, die „Moskwa“, sinkt am Mittwoch schwer beschädigt. Uneinigkeit herrscht über den Verbleib der Besatzung. Ein von Moskau veröffentlichtes Video soll nun die Matrosen zeigen.

Nach dem Untergang des russischen Raketenkreuzers „Moskwa“ im Schwarzen Meer hat das Verteidigungsministerium in Moskau ein Video veröffentlicht , das Mitglieder der Besatzung zeigen soll.

Der Oberkommandierende der russischen Marine, Nikolai Jewmenow, habe sich mit den Matrosen in Sewastopol getroffen, teilte die Behörde am Samstag mit. In der Großstadt auf der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat die russische Schwarzmeerflotte ihren Hauptstandort.