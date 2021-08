Österreich : Gesetzeskauf: Ex-FPÖ-Chef Strache verurteilt

Wien Das Ibiza-Video hat Folgen: Ein Wiener Gericht ist überzeugt, dass der frühere österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache bestechlich war. Damit ist der Ibiza-Skandal jedoch noch nicht aufgearbeitet.

In dem Fall, in dem es um Gesetzeskauf ging, wurde der 52-Jährige im Wiener Landgericht wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Es war ein neuerlicher Tiefschlag in der einst so erfolgreichen Karriere des ehemaligen FPÖ-Chefs.