Corona-Pandemie : Geimpfte Touristen können wieder nach Australien reisen

Zwei Personen umarmen sich in der Ankunftshalle am Flughafen Perth. Australien öffnet nach fast zwei Jahren wieder seine Grenzen für internationale Touristen. Foto: Richard Wainwright/AAP/dpa

Sydney Fast zwei Jahre lang war Australien quasi von der Außenwelt abgeschottet. Jetzt dürfen nach schrittweisen Lockerungen auch wieder Touristen ins Land - Bedingung ist der vollständige Impfschutz.

„Das Warten hat ein Ende“, sagte nun am Sonntag Premierminister Scott Morrison am Flughafen von Melbourne. Es gebe weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen mit gültigen Visa, die nun kommen könnten. Seine Botschaft an alle Menschen weltweit sei: „Packen Sie ihre Sachen, kommen Sie.“