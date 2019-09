Austausch per Flugzeug : Gefangenenaustausch zwischen Kiew und Moskau abgeschlossen

Austausch per Flugzeug

Verwandte begrüßen am Internationalen Flughafen von Kiew die entlassenen Gefangenen. Foto: Efrem Lukatsky/AP.

Moskau/Kiew Der große Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland ist abgeschlossen. Die Flugzeuge beider Länder landeten fast gleichzeitig auf den Flughäfen der Hauptstädte, wie Medien in Kiew und Moskau berichteten.

In Kiew trafen auch die 24 ukrainischen Seeleute ein, die seit November in russischer Haft gesessen hatten. An Bord der Maschine war außerdem der ukrainische Regisseur Oleg Senzow.