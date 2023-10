KI-Bots bei Facebook & Co. Mit falschen Freunden ins Desaster

In diesen Tagen geschehen Dinge, die unsere Welt für immer verändern werden. Kurz nachdem Amazon verkündet hatte, seine Smart-Lautsprecher mit künstlicher Intelligenz auszustatten, hat jetzt Meta (früher Facebook) die Katze aus dem Sack – respektive die KI aus dem Server – gelassen. Auf seiner hauseigenen Konferenz Connect verkündete Mark Zuckerberg stolz, man wolle nicht nur eine einzige künstliche Intelligenz, sondern gleich Dutzende in die Produkte integrieren. Computergesteuerte Chatbots, die dank Stimme und Aussehen an berühmte Influencer erinnern (etwa Football-Star Tom Brady, Rapper Snoop Dogg oder It-Girl Paris Hilton).