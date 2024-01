Terrorismus Fünf Polizisten bei Impfkampagne in Pakistan getötet

Afghanistan und Pakistan gehören zu den wenigen Ländern, in denen es noch zu neuen Ansteckungen mit dem Erreger kommt. Pakistan kämpft zudem mit einem Erstarken der pakistanischen Taliban, die insbesondere in der Grenzregion zu Afghanistan Anschläge verüben. Das Attentat am Montag ereignete sich nach Aussagen des Polizeisprechers im Nordwesten des Landes nahe der afghanischen Grenze. Die Bombe explodierte nahe eines Fahrzeugs am Straßenrand.