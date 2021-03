Fünf Jahre Bürgerkrieg im Jemen : „Niemand ist sicher, bis alle sicher sind“

Der Chef des UN-Flüchlingshilfswerks UNHCR, Jean-Nicolas Beuze, mit Kindern im Jemen. Foto: UNHCR

Berlin Seit sechs Jahren wird im Jemen erbittert gekämpft. Der Chef des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen dringt auf stärkere humanitäre Hilfe.

Seit 2015 tobt im Jemen ein verheerender Bürgerkrieg, dessen Ausbruch sich an diesem Freitag zum sechsten Mal jährt. Rund vier Millionen Menschen mussten innerhalb des Landes fliehen. Mehr als die Hälfte der rund 29 Millionen Einwohner haben nicht mehr genügend zu essen. Jemen ist auf internationale Unterstützung angewiesen. Doch die fließt eher spärlich, wie der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im Jemen, Jean-Nicolas Beuze beklagt.

Herr Beuze, wie würden Sie die Situation vor Ort charakterisieren?

BEUZE Äußerst besorgniserregend – die Kombination aus sechs Jahren Konflikt mit Flucht und Vertreibung, extremer Armut, dem Risiko einer Hungersnot sowie der zweiten Welle von COVID-19 haben zwei Drittel der Jemeniten so verwundbar gemacht, dass sie zum Überleben auf unsere humanitäre Hilfe angewiesen sind.

Wie konnte es zu dieser großen Not überhaupt kommen, wenn man bedenkt, dass der nördliche Nachbar Saudi-Arabien nicht nur Kriegspartei ist, sondern auch zu den reichsten Staaten der Welt zählt?

BEUZE Saudi-Arabien und die USA waren stets die großzügigsten Geber für die humanitäre Hilfe im Jemen. Aber wenn mehr als 20 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen sind, um zu überleben, wenn eine von acht Familien vertrieben wurde und wenn fünf Millionen am Rande einer Hungersnot stehen, übersteigt der Bedarf die den humanitären Partnern zur Verfügung gestellten Mittel. Nur ein gerechter und dauerhafter Frieden wird es uns ermöglichen, mehr zu tun, als auf die unmittelbaren Bedürfnisse zu reagieren. In der Zwischenzeit brauchen wir mehr finanzielle Unterstützung, denn die Hilfe von UNHCR im Jemen ist nur zu 21 Prozent finanziert.

Bei einer internationalen Geberkonferenz Anfang März sind immerhin 1,7 Milliarden Euro zusammengekommen. Ist das nichts?

BEUZE Enttäuschend ist das Wort, das mir in den Sinn kommt, da es weniger als 50 Prozent von dem darstellt, was wir brauchen, um weiterhin Leben zu retten. Infolgedessen müssen wir eine unmögliche Entscheidung darüber treffen, wer welche Art von Hilfe erhält, da wir nicht in der Lage sein werden, allen Bedürftigen zu helfen.

Können Spender darauf vertrauen, dass die Mittel tatsächlich bei den Betroffenen ankommen?

BEUZE Unsere wichtigste Hilfsmaßnahmen sind Bargeld, das direkt an die am meisten gefährdeten Familien verteilt wird, Bausätze für Unterkünfte für diejenigen, die ihr Zuhause im Konflikt verloren haben, und Schutzmaßnahmen wie psychologische Erste Hilfe für traumatisierte Menschen. Unsere Hilfe richtet sich an die am stärksten gefährdeten Familien.

Wie ist die Hilfe konkret organisiert?

BEUZE UNHCR und seine Partner führen regelmäßige Bedarfsanalysen durch, indem sie Familien in ihrem Zuhause oder in den informellen Siedlungen besuchen, wo sie in improvisierten Zelten leben. Über unsere Partner oder direkt durch Bargeld unterstützen wir sie dann mit dem, was sie am meisten brauchen.

Lässt sich ein so ferner Konflikt den Menschen in Europa überhaupt nahebringen?

BEUZE Wir sind eine Menschheit und wenn wir die Jemeniten jetzt im Stich lassen, würden wir unsere gemeinsame Menschlichkeit verraten. Im Gegensatz zu den Konflikten näher an Europas Küsten ist die Jemen-Krise eine isolierte Krise. Aber können wir uns von Menschen abwenden, die weniger Glück hatten als wir Europäer? In einer vernetzten Welt, wie die COVID-Pandemie zeigt, ist niemand sicher, bis alle sicher sind.

