Diplomatie Freundschaft ohne Grenzen? Putin besucht China

Moskau will auf keinen Fall, dass Vertreter Pekings an der Friedenskonferenz in der Schweiz am 15. und 16. Juni teilnehmen. China hat noch nicht zugesagt, gilt wegen seines Einflusses auf Moskau jedoch als entscheidender Teilnehmer. Demonstrativ hat Putin daher die chinesische „Friedensinitiative“ gelobt, in der von „legitimen Sicherheitsinteressen“ aller Staaten die Rede ist.