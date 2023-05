Bundeswehr Freudentränen in Vilnius: Familientreffen à la Steinmeier

Dass ihre Männer und Frauen, Väter und Mütter, Söhne und Töchter in Rukla nur rund 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt stationiert sind, sehen die Angehörigen relativ gelassen. „Für uns als Familie ist das ein beruhigenderer Standort als die Zeit, wo mein Mann in Afghanistan war“, sagt Yvonne Haase. „Da war mehr Sorge, größere Angst.“ In diesen vier Monaten im Jahr 2010 sei die Lage einfach gefährlicher und die Kommunikation viel schwieriger gewesen. Heute habe sie, das Gefühl, ihr Mann sei ein bisschen greifbar. „Wir sind 883 Kilometer voneinander getrennt. Ich sage immer: Mensch, Schatz, in zwölf Stunden könnte ich da sein, wenn etwas ist.“