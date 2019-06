Aus Protest gegen Diskriminierung in Wirtschaft und Gesellschaft haben Hunderttausende Schweizerinnen am Freitag die Arbeit niedergelegt. Unter dem Motto „Lohn. Zeit. Respekt“ machten die Frauen auf Demonstrationen und Kundgebungen wie hier in Luzern auf ihre Forderungen aufmerksam. Foto: dpa/Alexandra Wey