Erneute Demonstrationen : Frauen protestieren in Belarus - Viele Festnahmen in Minsk

Frauen protestieren in Belarus - Viele Festnahmen in Minsk

Minsk Wieder gibt es Demonstrationen gegen Alexander Lukaschenko, den Staatschef von Belarus. Diesmal sind vor allem Frauen auf der Straße. Die Sicherheitskräfte greifen wieder hart durch.

Bei neuen Protesten Hunderter Frauen in Belarus gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko hat es erneut viele Festnahmen gegeben. Videos zeigten, wie vermummte Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk Frauen hart packten und in Gefangenentransporter zerrten.

Die Opposition hatte Frauen für diesen Samstag zu der Demonstration aufgerufen, um nach eigenen Angaben Lukaschenko zu zeigen, dass die Proteste in Belarus an Zulauf gewinnen. Bereits an den Samstagen zuvor beteiligten sich Tausende Frauen an den Demonstrationen.