Statistisches Bundesamt Frauen in vielen Parlamenten weltweit unterrepräsentiert

Frauen sind in nationalen Parlamenten in aller Regel weiterhin unterrepräsentiert. Zum Stichtag 1. Februar 2024 seien im globalen Durchschnitt mit 26,8 Prozent gut ein Viertel aller Parlamentsabgeordneten weiblich gewesen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf Angaben der Interparlamentarischen Union (IPU) mit. Zehn Jahre zuvor habe der Frauenanteil noch 22,1 Prozent betragen, weitere zehn Jahre zuvor, am 30. Januar 2004, seien es 15,2 Prozent gewesen.