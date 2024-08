US-Wahlkampf Frauen-Fest statt männliche Muskelspiele

Trumps großes Finale beim Parteitag in Milwaukee im Juli hatte ganz anders ausgesehen. Seine feierlichen Vorredner dort waren der Ex-Wrestler Hulk Hogan und der Chef der Kampfsport-Organisation UFC, Dana White. Beide Männer waren in der Vergangenheit mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert. Hogan heizte die Trump-Anhänger in Milwaukee an, indem er sich sein Jackett auszog und dann sein mit einer USA-Flagge bedrucktes T-Shirt vom Leib riss - darunter trug er ein ärmelloses, knallrotes Hemd, auf dem „Trump - Vance 2024“ stand. Das demonstrative Muskelspiel löste Johlen in der Halle aus.