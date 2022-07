Parlament : Frankreichs Regierung in Nationalversammlung abgestraft

Frankreichs Regierung in Nationalversammlung abgestraft

Paris Miserabler Start: Gleich das erste Gesetzesprojekt, über das die neu zusammengesetzte Nationalversammlung abgestimmt hat, ging für Frankreichs Regierung in die Hose.

Frankreichs Regierung ist mit einer Niederlage in der Nationalversammlung in die neue Legislaturperiode gestartet.

Bei der Abstimmung in erster Lesung über ein Gesetzesvorhaben zur Corona-Pandemie strich die Opposition einen zentralen Teil des Projekts. Das Vorhaben wurde am Morgen in deutlich abgespeckter Form angenommen. Es war das erste Gesetzesprojekt, über das die neu zusammengesetzte Nationalversammlung abgestimmt hat.