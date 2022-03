Staatsoberhaupt : Frankreichs Präsident Macron kandidiert für zweite Amtszeit

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich erneut ins höchste Staatsamt wählen lassen. Umfragen sagen gute Chancen für ihn voraus - obwohl seine Amtszeit auch von mancher Krise geprägt war.

Die Zeitung „Libération“ stellte einen Brief Macrons an die Bevölkerung online, der am Freitag auch in den gedruckten Zeitungen des Landes veröffentlicht wird.