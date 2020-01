Kabinett berät : Frankreich: Wieder viel Protest gegen Rentenreform

Eine Demonstration gegen die Rentenreformen in Paris. Foto: Michel Euler/AP/dpa.

Paris Emmanuel Macron will die Rentenreform auf den Weg bringen. Auf den Straßen von Paris und auch in anderen Städten protestieren erneut Tausende.

Tausende sind in ganz Frankreich erneut gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Am Pariser Place de la République versammelten sich am Vormittag zahlreiche Demonstrantinnen und Demonstranten.

Auch in anderen Städten wie Nantes oder Marseille gab es Proteste. Im Pariser Nahverkehr kam es erneut zu Störungen, zahlreiche Stationen blieben geschlossen. Allerdings waren die Auswirkungen lange nicht so schlimm wie während der Streiks in den Wochen zuvor. Seit Montag hatte sich die Lage im Bahnverkehr wieder normalisiert.